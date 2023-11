Laccio di X Factor e i ballerini della Laccioland Company sono pronti a brillare al Vanity Fair Stories 2023

X Factor 2023: il Quinto Live stasera su Sky Uno e in streaming su NOW, con una sola eliminazione

... grazie ai 3 giudici rimasti e all'estro del favoloso duo& Shake , che fa di ogni esibizione un happening, vedremo uno spettacolo appassionante. X2023: Dove eravamo rimasti Il ...

Laccio di X Factor e i ballerini della Laccioland Company sono ... Vanity Fair Italia

X Factor 2023, stasera quinto live con tre giudici. Ospite Max Pezzali Sky Tg24

X Factor 2023: il Quinto Live stasera su Sky Uno e in streaming su NOW, con una sola eliminazione

Questa sera alle 21.15 arriva su Sky Uno e in Streaming su NOW il quinto Live di X Factor 2023. Durante la terzultima puntata del talent Show i concorrenti passeranno da 8 a 7 e non mancherà un incred ...

Quinto Live Show X Factor 2023 su Sky e NOW. Ospite Speciale Max Pezzali

Quinto Live Show X Factor 2023 su Sky e NOW. Ospite Speciale Max Pezzali, Notte con un eliminato a X Factor 2023: in programma, giovedì 23 novembre su Sky e in streaming su NOW, Nel quinto Live, la sf ...