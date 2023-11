La Verità di Fedez Sulla Cacciata di Morgan da X Factor!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 23 novembre 2023) Con la consueta consegna del Tapiro da Striscia la Notiziaapprofitta per fare chiarezza sui retroscena che hanno causato l’allontanamento didalla giuria del popolare Talent Show X Factor. Ecco ladel rapper raccontata con dure parole. Striscia la Notizia svela nuove dinamiche nel controverso caso che vede protagonisti i celebri artisti italiani. La trasmissione, nota per la sua natura satirica e investigativa, presenterà stasera, 22 novembre, un’intervista esclusiva con il rapper milanese, che riceverà da Valerio Staffelli il nono tapiro d’oro, un simbolo distintivo del programma per personaggi al centro di controversie pubbliche. La consegna segue le dichiarazioni di, al secolo Marco Castoldi, che in precedenza aveva ...