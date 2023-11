“La tragedia di Casamicciola | un anno dopo” | il 26 novembre lo speciale del VG21

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 23 novembre 2023) Su Canale 21 una direttaper non dimenticare quanto successo al’scorso. Alle 18 la santa messa in ricordo delle vittime Il 262022 una disastrosa frana travolgevaTerme, sull’isola di Ischia. 12 vittime e intere famiglie cancellate, 30 case distrutte con centinaia di sfollati, la devastazione di un territorio afflitto dalle piaghe dell’incuria e dell’abusivismo. A quella, a unesatto da quei drammatici fatti, domenica 26Canale 21 dedicherà la sua informazione in diretta con le edizioni del giorno del, ma soprattutto con unoin onda dalle 17.30, prima ela Santa Messa che in suffragio delle vittime, ...