La Svimez | Sport | nel Mezzogiorno soltanto il 26% degli impianti Quattro scuole su 10 senza palestra

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il problema legato alla carenza diivi in Italia è stato messo in evidenza dalla ricerca condotta dallae dalla Uisp (qui il rapporto integrale), con la collaborazione die Salute, che evidenzia come nelci sia una minore predi strutture rispetto al Centro-Nord. Dal rapporto emerge inoltre una riconferma sulla correlazione tra i livelli di sedentarietà nelle regioni italiane e il numero diivi pro-capite e del suo impatto sociale ed economico sul sistema sanitario nazionale, un’accessibilità agliche risulta purtroppo ancora limitata per le persone con disabilità, la predominanza di strutture di dimensioni contenute e di proprietà pubbliche, un divario ampio tra alunni ...