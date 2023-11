La Standa dei bottoni 30 anni di destra democratica da Berlusconi alla manovra

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Certamente Gianfranco Fini: non avrei un secondo di esitazione”. Sono trascorsi esattamente trent’da quel 23 novembre 1993 in cui, partito per inaugurare una(più precisamente, l’Euromercato “Shopville Gran Reno”) a Casalecchio di Reno, Silviofinì per inaugurare una nuova stagione politica. Interrogato su cosa avrebbe votato al ballottaggio delle Comunali (le prime con elezione diretta del sindaco) se fosse stato cittadino romano, il Cavaliere avrebbe fornito al segretario dell’allora Msi molto più che un endorsement: una patente di piena agibilità politica nel contesto della nascitura Seconda Repubblica. Quello che finirà per passareStoria come lo “sdoganamento” dellapost-fascista avvenne con queste parole: “Fini è un esponente che ben rappresenta i valori del ...