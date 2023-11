La rivoluzione verde della plastica parte dal Canada

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Indissolubilmente legato alla disponibilità di petrolio, il processo di sintesiha un impatto molto negativo sull’ambiente. Dai laboratoriDalhousie University, in, arrivano però buone notizie. Gli esperti sarebbero infatti riusciti a produrre una” a partire dall’elemento chimico più presente nell’atmosfera (78%), l’azoto. I risultati dello studio sono recentemente comparsi sulle colonnerivista di settore “Journal of the American Chemical Society”. —sostenibilita/tendenzewebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.