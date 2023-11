La nuova PS5 disponibile in Italia | data e prezzo

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha annunciato che il nuovo modello di PlayStation 5, nella versione dotata di Ultra HD Blu-ray Disc, saràsul territoriono a partire dal 24 novembre, presso i rivenditori autorizzati e sul sito PlayStation Direct, alconsigliato di 549.99€. Per tenere la console verticalmente sarà necessario acquistare uno stand a parte, aldi 29.99 euro. Oltre alla riorganizzazione dei componenti interni, laPS5 ha anche un nuovo aspetto: presenta infatti una forma più snella, optando per un volume e un peso ridotti, rispettivamente, del 30% e del 18% se paragonati ai modelli attualmente in commercio. Dal punto di vista estetico, le scocche sono composte da quattro pannelli, con la porzione superiore lucida e quella inferiore opaca. ...