La nuova cabina armadio di Chiara Ferragni è grande quanto un negozio

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ladiè probabilmente la parte dellacasa che è più attesa dalle sue fan e Fedez proprio oggi ci ha fatto un piccolissimo spoiler di come sarà. l’dié piùdel mio futuro —(@stuckonyouth) June 24, 2018 I Ferragnez, come sappiamo, si sono ufficialmente trasferiti nellacasa ieri, 22 novembre, ma molte stanze devono tutt’ora essere ultimate e arredate, per questo motivoha categoricamente vietato al marito di fare l’home tour. , il video Anche dellaabbiamo visto poco se non la moquette rosa ...