La nomination di De Laurentiis ai Globe Soccer Awards vale un Oscar del cinema

(Di giovedì 23 novembre 2023) Aurelio Deè candidato come Best President ai2023 di Dubai. A contendergli il premio saranno Khaldon Al Mubarak del Manchester City, José Castro del Siviglia, Manuel Rui Costa del Benfica, Herbert Hainer del Bayern Monaco, Joan Laporta del Barcellona, Jospeh Oughourlian del Lens, Florentino Perez del Real Madrid. Quattro sono rappresentanti di società ad azionariato popolare più diffuso (Bayern, Benfica, Barcellona, Real Madrid), due delegati di importanti, seppur discussi, fondi di investimento (Lens e Siviglia), e l’ultimo (Manchester City) ha un patrimonio personale stimato di 1 miliardo e mezzo dollari e fa parte dell’Abu Dhabi Investment Authority che ha invece un patrimonio stimato di circa 600 miliardi di euro. L’unica formichina, con un patrimonio stimato da Forbes in circa 200 ...

Le RC Lens a changé de dimension, une nomination qui en dit long

Beaucoup ont tendance à l'oublier, mais en mars 2020 le RC Lens était encore en Ligue 2. 3 ans 1/2 plus tard, les Sang et Or jouaient leur premier match de Ligue des Champions depuis des lustres. Un r ...

Sono state rese pubbliche in queste ore le candidature per i Globe Soccer Awards di Dubai. Il Napoli ha due calciatori in lizza per il premio, ovvero Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, oltre che ...