La Mileinomics fallirà il bersaglio La profezia di Fitch

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ci sono le promesse elettorali, quelle che scaldano le piazze e conquistano voti. E poi c’è la realtà, sempre piuttosto dura. Non è chiaro se Javier Milei, neo presidente dell’Argentina, abbia davvero consapevolezza degli immani problemi e squilibri che affliggono l’economia del Paese delle pampas. Ma è certo che la sua ricetta, a base di privatizzazioni massicce e tagli alla spesa pubblica, è quanto meno ambiziosa. Bisognerà capire se le idee potranno davvero essere messe a terra (per il momento il vento dei mercati soffia ancora a favore). Ma c’è chi è scettico, come l’agenzia di rating, che allaha dedicato un report. La premessa è già una sentenza. “La visione economica radicale del presidente eletto dell’Argentina Javier Milei potrebbe entrare in conflitto con la complessa realtà politica del Paese”, scrive ...