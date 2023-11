La guerra in Palestina | aggiornamenti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Oggi, 23 Novembre 2023, vi teniamo aggiornati sullaincon gli ultimissimi. È il 48esimo giorno di: Il bilancio tra i palestinesi è di oltre 14.000 morti, di cui 5.600 bambini, secondo i numeri di Hamas In Israele si contano 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre Finalmente oggi Israele approva l’intesa con Hamas per gli ostaggi.in: rilascio dei reciproci ostaggi La questione più importante è certamente il braccio di ferro tra le due forze in campo riguardo il rilascio dei reciproci ostaggi. Netanyahu: «Difficile ma giusto» Stanotte il governo Netanyahu ha approvato un accordo sugli ostaggi dellatra Israele e Hamas a Gaza. L’accordo, che sarebbe il ...