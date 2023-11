La generosità a volte è pericolosissima Caso-Cecchettin | dalla Bongiorno un drammatico monito

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) L'ennesimo femminicidio fa credere a Giuliache oggi "cè un'aggressività maggiore rispetto al passato". Il motivo? La tecnologia. Per la senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama i genitori devono combattere la battaglia "contro l'uso del cellulare". A suo dire "l'aggressività è aumentata da quando c'è un uso smodato". Prima firmataria della legge cosiddetta Codice rosso,ha ribadito la necessità di portare nelle scuole l'educazione al consenso. "Noi donne siamo piene di sensi di colpa da quando nasciamo. La grandedelle donne in certi casi è. I sensi di colpa acreano una, con degli esiti fatali". E sembra che per Giuliasia stato lo stesso. La ragazza, ...