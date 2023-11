La favola del piccolo aviatore arriva a Magione

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 23 novembre 2023) Per il primo appuntamento dell’edizione invernale della rassegna FATE – Famiglie a Teatro, Micro Teatro presenta L’prodotto dal collettivo Clochart di Rovereto per la regia di Michele Comite. Una storia che tutti conoscono trasposta sul palco attraverso la tecnica del teatro di narrazione e di figura raccomandato dai 3 anni in su, adatto per le famiglie e le scuole. Une un bambino si incontrano nel Sahara, dove l’uomo è atterrato col suo aereo in avaria. Tra loro nasce una grande amicizia, che spingerà l’a chiedere al giovane amico come siato laggiù. Il bambino misterioso è in realtà ilPrincipe. Dopo aver narrato il suo viaggio attraverso pianeti stravaganti dove ha incontrato personaggi bizzarri, ilPrincipe scomparirà nello ...