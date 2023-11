La famiglia allargata è sempre più diffusa Come poter convivere in armonia? Lo spiega il nuovo libro della Dottoressa Samantha Vitali che parte dalla figura della matrigna

La verità shock sul lieto fine di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Un futuro ricco di promesse La prospettiva di unaha aperto un nuovo capitolo per Vanessa e Rossano, segnando un futuro ricco di promesse e progetti condivisi. Questa visione di ...

Il primo Natale dei Windsor da famiglia allargata, coi figli e i nipoti ... Vanity Fair Italia

Modern (royal) family: quest'anno a Natale sono invitati anche i figli ... Fanpage.it

Influenza. Medici famiglia: “Decine di telefonate, tosse fa tornare paura Covid”

Medici di famiglia sommersi da richieste di pazienti con sintomi ... ci si può tranquillizzare ed evitare di recarsi in ambulatorio per non allargare i contagi. E per questo il consiglio, quando ci si ...

Re Carlo, Natale con regalo speciale

Il regno di Carlo III è votato sempre più alla famiglia. Allargata, se è vero che i reali britannici festeggeranno il Natale tutti insieme a Sandringham, Carlo e suoi figli (ebbene sì, forse anche con ...