La confessione di Turetta ai poliziotti | Non ho avuto il coraggio | il verbale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Quando, dopo una fuga di sette giorni e mille chilometri, Filippoè sceso dalla sua Punto nera nella corsia di emergenza dell'autostrada Berlino-Monaco ha alzato le manie ha detto in inglese: «Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi sette giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non hoildi farla finita». Non è unache «vale» per le indagini italiane quella resa aitedeschi, ma sono le prime parole, in attesa di possibili dichiarazioni ai magistrati, del ragazzo accusato di avere ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin abbandonandone il corpo vicino al lago di Bracis dopo averla aggredita in due fasi, a Vigonovo e a Fossò. Il ...