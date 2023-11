La Cina allarma di nuovo | l’Oms chiede informazioni sul boom di polmoniti

Leggi su dayitalianews

Pubblicato il 23 Novembre, 2023 L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiesto ufficialmente alladi forniredettagliate sull'aumento delle malattie respiratorie e sui focolai di polmonite segnalati nei bambini dopo che la Commissione sanitaria nazionale di Pechino, in una conferenza stampa del 13 novembre, ha segnalato una crescita del fenomeno nel Paese. L'agenzia sanitaria dell'Onu, in una nota, ha affermato che le autorità cinesi hanno attribuito il rialzo dei casi alla revoca delle restrizioni anti-Covid e alla circolazione di agenti patogeni come l'influenza, il micoplasma pneumoniae (un'infezione batterica comune che colpisce i bambini più piccoli), il virus respiratorio sinciziale e il virus che causa il Covid-19. Le autorità cinesi, inoltre, hanno sottolineato la necessità di rafforzare la sorveglianza in ...