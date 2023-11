La Casa di Leo per i bimbi ricoverati al Papa Giovanni diventa più grande | sabato la cerimonia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Treviolo. Leo e “Ladi Leo”no grandi. Già, perché un progetto prevede l’ampliamento della struttura di housing per l’accoglienza dei pazienti pediatrici con patologie gravi in cura all’ospedaledi Bergamo. Al termine dei lavori, la nuova realtà consentirà di accogliere un maggior numero di minori, tenuto conto delle numerose richieste che la struttura continua a ricevere.di Leo è innanzitutto unache accoglie famiglie provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero, attraverso corridoi umanitari. Un luogo dove le famiglie possono trovare sollievo e un sorriso, uno spazio di serenità durante il percorso della malattia e della cura: proprio come avrebbe voluto Leo. Gli invitati allaufficiale, che si terrà ...