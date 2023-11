La Bce suona l' allarme | È rischio recessione E Bloomberg sbertuccia le difficoltà dei tedeschi

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo la raffica di rialzi dei tassi l'Eurotower avverte: "Consistenti pericoli al ribasso sulle stime del Pil, il costo del denaro non ha ancora prodotto tutti i suoi effetti". E il godimento per le disgrazie altrui diventa un boomerang per i teutonici