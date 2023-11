La banda del buco scoperta a Napoli | furti passando dalle fogne

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCapi di abbigliamento, cellulari, attrezzi da lavoro. Anche opere d’arte e catalizzatori d’auto: tutto faceva brodo per la “del” napoletana sgominata dai carabinieri che oggi hanno notificato cinque arresti in carcere e quattro ai domiciliari.sbucavano da pavimenti e mura mettendo a segnodi ingente valore nel cuore della città. A farne parte sarebbero state 14 persone, ma solo per nove sono state notificate misure cautelari. Due i, piuttosto eclatanti, contestati agli indagati, anche se la Procura si sta concentrando su altri episodi che sembrano avere la stessa paternità. Il primo in noto negozio di abbigliamento nel quale sono stati trafugati – e poi recuperatiforze di ...

Napoli - nove arresti per banda del buco : scavavano per derubare negozi

Napoli - nove arresti per banda del buco : scavavano per derubare negozi | I malviventi traditi da una telecamera

Furti nelle case in centro a Milano, catturata una banda di ladri acrobati

...Marcello e nel campo nomadi di via Monte Bisbino si sono presentati i poliziotticommissariato Centro con in mano un'ordinanza di misure cautelari. Furti in case in centro a Milano, presa...

Banda del buco in azione, da un palazzo del centro storico sbuca a via Chiaia|VIDEO NapoliToday

Francia sotto shock Una banda uccide un 16enne durante la festa del villaggio, clamore in rete

C'è grande costernazione in Francia dopo l'attacco mortale con coltello da parte di una banda in una festa di paese. I politici dell'opposizione parlano di «razzismo anti-bianco», mentre il governo in ...

Napoli, presa la “banda del buco”: nove arresti

Napoli, 23 Novembre - Una delle botole usate dalla banda del buco come covo per stipare attrezzature e refurtiva era sotto il pavimento della casa di uno dei ...