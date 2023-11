Kvaratskhelia-Napoli | si lavora al rinnovo | le cifre e la verità sulla clausola

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ilvuole blindarecon unfino al 2028/2029: ingaggio verso i 3-3,5 milioni, si ragiona su unada 100 milioni. CALCIO. Nonostante un avvio di stagione non brillante come nella scorsa annata, Khvicharesta il principale pericolo per le difese avversarie ogni volta che scende in campo con la maglia del. Il club azzurro se lo coccola e vuole costruire insieme a lui un futuro vincente, partendo daldel contratto in scadenza nel 2027. L’agente del georgiano ha già confermato l’intenzione di prolungare con De Laurentiis. Si parla di un accordo fino al 2028 o 2029base di 3-3,5 milioni netti a stagione, con bonus fino a 4 milioni. Un adeguamento importante rispetto ...