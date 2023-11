Kvaratskhelia beffato | salta la partita | il motivo è da non credere

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il talento georgiano non ci sarà per la prossima. La squadra perde una delle pedine più importante per un match che sarà da dentro o fuori. Kvichaè diventato uno dei talenti più in mostra in tutto il calcio europeo. Appurato il suo incredibile potenziale, un grande merito della sua affermazione nel calcio che conta va sicuramente a Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo, quest’anno commissario tecnico della Nazionale italiana, da allenatore del Napoli durante la stagione scorsa, lo ha fatto consacrare a top player assoluto. Kvara è subito rientrato nella lista tra i migliori esterni offensivi in circolazione ed il suo piazzamento al 17esimo posto. nella lista del Pallone d’oro, non fa altro che confermare questa teoria. Diventato imprescindibile per la formazione partenopea, l’attaccante della Georgia quest’anno ha iniziato ...