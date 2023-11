Juventus-Inter | le quote dei bookmakers

Leggi su europa.today

(Di giovedì 23 novembre 2023) Cresce l'attesa per il derby d'Italia, in programma domenica 26 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie A. Una sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi per la vetta della classifica: i nerazzurri occupano...