Juventus-Inter | Inzaghi cambia un solo giocatore? La probabile formazione

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Simonepotrebbere soltanto unnell’undici iniziale in campo per, big match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, previsto domenica 26 novembre alle ore 20.45. Lanerazzurra.– Secondo quanto riportato da SportItalia.com, ci dovrebbe essere un soltanto cambio da parte del tecnico Simoneper, gara valida per il tredicesimo turno del campionato di Serie A, rispetto all’undici iniziale nerazzurro di-Frosinone. Ilcambio dovrebbe essere in difesa, dove Stefan de Vrij potrebbe prendere il posto di Alessandro Bastoni (assente per ...