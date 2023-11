Juve-Vlahovic | ci risiamo | il posto fisso non c'è più | rinnovo difficile E il mercato chiama | occhio all'Atletico

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sembra di nuovo tutto da rifare. Già, perché Dusansembrava davvero avere iniziato una nuova vita con la. In estate...

Juve - senti Stoichkov : «Vlahovic è come me - vi spiego»

Juve - senti Maifredi : 'Il corto muso è un'offesa al calcio. Vlahovic in crisi? Se fossi Allegri ecco cosa farei...'

Vlahovic all'Atletico Madrid? Due giocatori per la Juve

Juventus - pronta l’asta per Vlahovic : Arsenal - Chelsea e Atletico sul serbo

Se fossi la Juve - faresti lo scambio Vlahovic per Morata e De Paul? VOTA!

Juve, l'Atletico Madrid pronto a un maxi scambio

Commenta per primo Secondo quanto riporta Fichajes , l'Atletico Madrid ha in mente un maxi scambio da proporre alla Juventus: Alvaro Morata (più un conguaglio economico) per Dusan

Juve: quanto vale Vlahovic Un mese per tornare top o sarà di nuovo sul mercato Calciomercato.com

Cambia il futuro di Vlahovic: la Juve ha deciso

La Juventus è ancora in attesa di rivedere il miglior Dusan Vlahovic. Intanto il mercato sul serbo si accende e spunta un'altra ipotesi ...

Juve, l'Atletico Madrid pronto a un maxi scambio

Secondo quanto riporta Fichajes, l'Atletico Madrid ha in mente un maxi scambio da proporre alla Juventus: Alvaro Morata (più un conguaglio economico) per Dusan Vlahovic.