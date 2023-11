Juve-Inter | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Pimenta: 'Inter, pronti per il rinnovo di Mkhitaryan. Kephren Thuram - Juve e Haaland - Real, vi dico tutto'

Khephren Thuram alla'Ho letto le notizie ma non so come andranno le cose. È veramente troppo presto per parlare di questo'.

Juve-Inter, occasione rara per Inzaghi. “Già durante la sosta ad Appiano è girata una parola” fcinter1908

Juve-Inter è anche Allegri vs Inzaghi: tutte le curiosità extra campo sui due allenatori La Gazzetta dello Sport

Juventus, assemblea degli azionisti: il comunicato stampa del club bianconero

1 azione ordinaria Juventus di nuova emissione (il “Raggruppamento ... Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha, inter alia, verificato e accertato, sulla base ...

Scommesse Serie A, quote Juventus-Inter: nerazzurri favoriti a Torino, segno 1 a 3,30 su Betpoint

Riparte la Serie A dopo la pausa delle nazionali e lo fa in grande stile con il derby d’Italia tra Juventus e Inter a Torino, in programma domenica alle 20.45. Sfida al vertice, i bianconeri sognano ...