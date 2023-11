Juve-Inter | Galeone | 'Allegri non si difenderà Insegna calcio | guardate Chiesa'

Juventus-Inter - nerazzurri favoriti a 2.23. A 3.25 l'1 per il sorpasso bianconero

Inter - guaio a centrocampo? Nuovo dubbio per la Juventus ? Sky

Serie A, Opta Prediction chiude i giochi: ecco chi vince lo scudetto

Ecco chi può fregare Inzaghi: la profezia di Paolo Di Canio su

Juve-Inter, occasione rara per Inzaghi. “Già durante la sosta ad Appiano è girata una parola” fcinter1908

Juve-Inter è anche Allegri vs Inzaghi: tutte le curiosità extra campo sui due allenatori La Gazzetta dello Sport

Juve, Ferrero risponde agli azionisti: 'Ci siamo calati le braghe No, ci siamo difesi ma le sentenze vanno accettate'

L'Inter non ci era mai entrata. Dalla scorsa estate anche la Juventus ha deciso di uscire da questo contratto. Pare che a dicembre ci sarà la decisione della Corte di Giustizia Europea, poi prenderemo ...

Juventus-Inter: Locatelli in forte dubbio, ma farà un provino in campo per recuperare

La presenza di Manuel Locatelli è il dilemma che tiene banco in casa Juventus in vista della gara contro l’Inter. Al momento il centrocampista è a forte rischio per la partita del 26 novembre, ma ...