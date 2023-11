Juve | Ferrero | «I procedimenti intentati sono terminati»

(Di giovedì 23 novembre 2023) Gianluca, presidente dellantus, ha parlato all’Assemblea degli Azionisti suidel 2022/23 Gianluca, presidente dellantus, ha parlato all’Assemblea degli Azionisti suidel 2022/23. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Nel 2022/23 abbiamo avutosportivi che ci hanno visti impegnati sulle così dette plusvalenze incrociate e manovra stipendi. Il primo si è concluso il 23 maggio 2023, con una penalizzazione di 10 punti in classifica alla squadra già scontati nel precedente campionato. Il secondo procedimento è stato chiuso con l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 700mila euro, una sorta di patteggiamento. Terminano qui idalla Procura federale ...

