Jovanotti | “Entro domenica torno a camminare senza stampelle” L’annuncio al telefono con Fiorello

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il recupero didopo l’incidente in bici avuto in Sudamerica prosegue a gonfie vele. Nello show Viva Rai2! capitanato da, questa mattina, 23 novembre, è stato chiamato a sorpresa il cantante 57enne che, dopo qualche squillo, ha risposto sorridente alla telefonata. Passati i calorosi saluti iniziali, Lorenzo Cherubini ha raccontato allo showman siciliano che confida di poter tornare ain autonomiala fine della settimana. L’incidente dello scorso giugno a Santo Domingo gli era costato infatti la frattura della clavicola e del femore, ma il ‘fermo’ non l’ha abbattuto, anzi.si sente più energico che mai, ha voglia di fare e si vede. Alla domanda disu ‘quante canzoni stesse scrivendo’, il disc jockey ha risposto “15 al giorno”. Durante ...