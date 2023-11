Jolanda Renga | “Per noi spray al peperoncino e continue raccomandazioni Insegnate ai vostri figli che la donna non è una proprietà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Si è fatta sentire anchea di Francescoe Ambra Angiolini che, dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, ha voluto lanciare un messaggio sui social per sensibilizzare i follower sul tema della violenza sulle donne. “Ciao, sono, ho 19 anni e ogni volta da quando ero piccola prima di uscire di casa mi sento dire ‘stai attenta’ – esordisce la ragazza -. Ho 19 anni e uno dei regali che ho ricevuto dai miei nonni è stato loalda mettere nella borsa. Ho 19 anni e la mia mamma ha paura quando le dico che devo prendere i mezzi pubblici, anche se è giorno”. La giovane spiega le differenze che ci sono tra gli uomini e le donne: “Ho 19 anni e mio fratello 17, ma lui non ha paura di camminare da solo per strada. Ho 19 anni e sento ...