Jolanda Renga | il toccante discorso sulla condizione della donna | “Dobbiamo stare sempre attente”

Leggi su dilei

(Di giovedì 23 novembre 2023)ha solo 19 anni eppure ha dimostrato in più di un’occasione di avere una maturità e una profondità d’animo non comune. La figlia di Ambra Angiolini e Francescoha pubblicato un video su TikTok in cui ha affrontato il tema, raccontando la sua esperienza di vita paragonata a quella dei suoi coetanei uomini.e le sue paroleviolenza sulle donne In un nuovo video pubblicato sul suo profilo TikTok,ha voluto affrontare un tema che non può lasciarci indifferenti, soprattutto dopo l’uccisione di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta. Una vicenda che ha toccato le ...