Jannik Sinner tiene a galla l' Italia | liquidato Tallon Griekspoor

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023)porta l'sull'1-1 contro l'Olanda nei quarti di finale di Coppa Davis. A Malaga, nel secondo match di singolare, l'altoatesino, numero 4 al mondo, ha superato in due set il 27enne, numero 23, con il punteggio di 7-6 (3) 6-1 in un'ora e 15 minuti. Decisivo il doppio per il passaggio al turno successivo dopo la sconfitta nel primo singolare di Matteo Arnaldi contro Van de Zandschulp. "Primo set molto equilibrato, ora vediamo cosa accade adesso. Significa molto per me conquistare una semifinale, è la prima volta a Malaga. Siamo gli underdog e giocheremo con gioia e vedremo cosa accadra". Così, dopo la vittoria contro, nel secondo singolare dei quarti di finale contro l'Olanda. "Loro nel doppio hanno tante opzioni, ...