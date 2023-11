Jamie Lynn in tv si vendica di Britney | “Una cosa imbarazzante… riguarda l’Aguilera”

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo essere stata eliminata da Dancing With the Stars un mese fa,Spears in questi giorni è tornata in tv ed ha preso parte al reality inglese I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! I media britannici hanno subito rivelato che la protagonista di Zoey 101 non avrebbe potuto parlare della sorella maggiore: “Non stupitevi se non nominerà. La popstar infatti l’ha diffidata dal farlo. Quindi non sentiremo nessun retroscena scottante su sua sorella. Non scopriremo nulla in più sulla vita della superstar americana“. Ma…e la vendetta in tv: “Vi racconto una storia imbarazzante su mia sorella”. Durante una chiacchierata con gli altri concorrenti del reality,ha raccontato un’aneddoto su. L’attrice ha ricordato di ...

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 19 Novembre, in prima e seconda serata

... un film di Zack Snyder, con Emily Browning, Jena Malone,Chung, Vanessa Hudgens, Abbie ... con Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach, Lily Spangenberg, Darron Meyer e Nathan. Sobibor - La ...

Jamie Lynn in tv si vendica di Britney: "Una cosa che riguarda l'Aguilera" Biccy

Jamie Lynn Spears Breaks Down over Missing Her Kids Nearly ... PEOPLE

Jamie Lynn Spears says sister Britney was ‘heartbroken’ over losing Grammy to Christina Aguilera: It was ‘embarrassing’

The “Zoey 101” alum said Britney was a “no-brainer” to win the award for Best New Artist in 2000 but was left crushed after Aguilera took home the trophy.

ITV I'm A Celebrity viewers baffled over meaning behind Jamie Lynn Spears' name

Jamie Lynn Spears has left I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! viewers stunned after they found out the real meaning behind her name and its family connections ...