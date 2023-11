Jamie Foxx nella bufera | accusato di molestie sessuali Che cosa è successo?

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Secondo alcune fonti, sarebbe circolata una denuncia effettuata nei confronti di. L’attore, vincitore del Premio Oscar, avrebbe abusato di una donna in passato. La vittima però, ha trovato adesso il coraggio di rivelare l’accaduto alla Corte Suprema di New York, città dove è avvenuto l’incidente. Secondo la testimonianza, la violenza è stata atroce e nessuno è intervenuto: la donna chiede oltre a provvedimenti punitivi un risarcimento danni.violenza sessuale: il caso La vittima è stata denominata Jane Doe. La donna al ...