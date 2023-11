Jamie Foxx è stato accusato di violenza sessuale

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 novembre 2023)citato in giudizio perper quanto avvenuto in un ristorante di New York nel 2015.di aver aggredito sessualmente una donna in un ristorante di New York nel 2015. La denunciante sta facendo causa anche al ristorante Catch NYC & Roof di Manhattan per danni compensativi, in quando sostiene di aver dovuto ricorrere a cure mediche e di aver sofferto di dolore e stress emotivo a causa di "aggressioni sessuali, abusi, aggressioni e percosse". La vicenda La causa depositata mercoledì descrive nei dettagli l'incontro tra l'attore, oggi 55enne, e la denunciante - che ha mantenuto l'anonimato - al Catch NYC & Roof nell'agosto del 2015. Al loro arrivo la donna, accompagnata …