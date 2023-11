Jamie Foxx e Axl Rose accusati di abusi sessuali

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’attore di Ray e Django Unchained, 55 anni, è stato accusato di aver abusato sessualmente di una donna a New York nel 2015, mentre Axl, frontman della rock band dei Guns N’s, è stato denunciato perda una ex modella di Penthouse., secondo i documenti dell’accusa ottenuti da TMZ, si trovava al locale Catch NYC & Roof nell’agosto del 2015. Lì la donna che lo ha denunciato si è avvvicinata a lui insieme alle sue amiche, sedute a un tavolo di distanza da, per chiedere all’attore una foto. La donna, che ha voluto mantenere l’anonimato, ha sostenuto nell’accusa chesembrava ubriaco e le avrebbe risposto: “Certo, tesoro, qualsiasi cosa per te”, ...

