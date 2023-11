Jamie Foxx alla sbarra | una donna lo accusa di aggressione sessuale | scattata “dopo avergli chiesto una foto insieme”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Un altro attore hollywoodiano finisce nella bufera con la bruttadigli innumerevoli casi che hanno preceduto quest’ultimo scandalo, unaha citato in giudizio, sostenendo di essere stata pesantemente molestata sessualmente in un ristorante di New York, ormai otto anni fa. Secondo l’, l’attore premio Oscar per la sua interpretazione di Ray Charles nel film Ray‘del 2004. E il cui vero nome è Eric Marlon Bishop, avrebbe palpeggiato lache lei avevadi potersi scattare unacon lui. Una denuncia fuori tempo massimo accolta grazie al New York Adult Survivors Act: un provvedimento legislativo dello Stato di New ...