Jamie Foxx accusato di violenza sessuale

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – L’attore americanoè stato citato in giudizio da una donna che sostiene di essere stata aggredita sessualmente in un ristorante di New York otto anni fa. Secondo l’accusa, l’attore premio Oscar, il cui vero nome è Eric Marlon Bishop, ha palpeggiato la donna dopo che lei aveva chiesto di farsi una foto con lui. L’accusa ha citatoper danni, sostenendo di aver subito “, abuso, aggressione e percosse”. I rappresentanti dinon hanno al momento commentato la citazione, secondo quanto riferisce la Bbc. Nelle citazione in giudizio, l’accusa sostiene che l’aggressione sia avvenuta intorno all’1 del mattino del 26 agosto 2015 al Catch NYC. La donna, secondo la ricostruzione dell’accusa, era seduta a un tavolo accanto all’attore. ...

