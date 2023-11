Jamie Foxx | accusato da una donna di molestie sessuali nel 2015 | in un locale

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’attoreè stato citato in giudizio persu una, avvenute a New York nell’agosto del: la, che ha scelto l’anonimato, accusadi averla palpeggiata contro la sua volontà, in un angolo appartato nel rooftop del Catch NYC. Ella dichiara in particolare cheabbia afferrato i suoi seni e l’abbia toccata sotto le mutandine. La richiesta dellaarriva alla vigilia della scadenza del New York’s Adult Survivors Act, una legge che fornisce alla vittime un anno di tempo per sporgere denuncia civile su fatti prescritti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lae un’amica erano sedute a un tavolo proprio di fronte a, che era ...