James Bond? Un brutto bastardo Garth Ennis esplora il lato oscuro dell' agente segreto in una serie a fumetti

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 novembre 2023)è pronto a riportarealle radici crude e oscure del personaggio in una nuovatargata Dynamite Comics. Grazie ae Dynamite Comics,tornerà alle sue radici da duro, spaventose e "cattive", in una nuova. L'autore di The Boys e Preacher darà una svolta dark all'al servizio di sua maestà come solo lui sa fare. La stessa cattiveria che ha portato a quei personaggi è ciò chepromette di portare nella sua prossima: 007. Il secondo volumea ...