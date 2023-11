James Bond | Christopher Nolan dirigerà il prossimo film? Ecco la sua risposta

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 novembre 2023)risponde alle voci che lo vorrebbero alla regia deldi. In una recente intervista con l'Associated Press,ha risposto alle voci che circolano da tempo e che lo vedrebbero alla regia deldi. Il regista di Interstellar ha per la prima volta smentito la notizia, confermando di non essere in trattative per dirigere alcundel noto franchise. "Non c'è alcuna trattative, purtroppo. Non c'è nulla di vero in queste voci, ma sono molto contento che lo sciopero della SAG-AFTRA sia finito e che possiamo tornare tutti al lavoro", ha dettodi...