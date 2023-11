Jacobelli | «Inter velocità strepitosa Juventus grande sorpresa a -2»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ormai alle porte, il crocevia per il primo posto in classifica traè l’argomento più discusso. Lo ha fatto anche Xavierin diretta a Radio Radio. CAPOLISTA – Sulla capolista del campionato di Serie A, a due punti sulla seconda, Xavierha detto così: «L’viaggia a unasia in Serie A, sia in Champions League dove ha centrato la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo per la seconda volta nella storia». SECONDA – In merito all’inseguitrice dell’, nonché padrona di casa nel match di domenica,ha commentato: «Lami sta sorprendendo, perché penso che all’inizio del campionato in pochi potessero immaginare che dopo 12 giornate ...