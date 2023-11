Italia-Olanda oggi in tv | Coppa Davis 2023 | orari 23 novembre | programma in chiaro | streaming

(Di giovedì 23 novembre 2023), dalle ore 10.00, l’scenderà in campo a Malaga per le Finals di. Sul veloce indoor spagnolo gli azzurri capitanati da Filippo Volandri giocheranno contro l’. Una partita complicata, considerando la solidità dei tennisti dei Paesi Bassi sia nei due singolari che nel doppio. Sarà necessario una super prestazione. LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DIDIDALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DISINNER-GRIEKSPOOR Volandri potrà contare sull’apporto del n.4 del mondo, Jannik Sinner, reduce dal brillante percorso alle ATP Finals. Da capire se l’altoatesino sarà riuscito a recuperare dalle fatiche del Pala ...

LIVE Italia-Olanda - Coppa Davis in DIRETTA : chi tra Arnaldi - Musetti e Sonego nel primo singolare?

LIVE Sinner-Griekspoor - Italia-Olanda Coppa Davis in DIRETTA : il n.4 del mondo sfida il roccioso n.23

LIVE Sinner-Griekspoor - Italia-Olanda Coppa Davis in DIRETTA : impegno ostico per il n.4 del mondo

LIVE Italia-Olanda - Coppa Davis in DIRETTA : Arnaldi favorito per giocare in singolare

Coppa Davis a Malaga, oggi Italia - Olanda per la semifinale

Da Torino a Malaga per la Coppa Davis. Oggi alle 10 si gioca: chi vince, va in semifinale e potrebbe incontrare la Serbia di Novak Djokovic, fresco vincitore delle Atp Finals in finale contro Jannik Sinner. Gli azzurri proveranno a conquistare ...

Coppa Davis, dove vedere Italia-Olanda in tv e streaming Corriere della Sera

Arnaldi gioca il secondo singolare: le news live Sky Sport

Coppa Davis a Malaga, oggi Italia-Olanda per la semifinale

Da Torino a Malaga per la Coppa Davis. Oggi alle 10 si gioca Italia-Olanda: chi vince, va in semifinale e potrebbe incontrare la Serbia di Novak Djokovic, fresco vincitore delle Atp Finals in finale ...

Italia-Olanda, diretta Davis: Sinner, Arnaldi e Sonego, ora e programma tv

La nazionale azzurra sfida a Malaga gli olandesi nei quarti di finale, in palio un posto in semifinale contro una tra Serbia e Gran Bretagna ...