Italia - Olanda 2 - 1 | Sinner show | trascina gli azzurri in semifinale di Coppa Davis

(Di giovedì 23 novembre 2023) Pazzesco. In singolo e in doppio,glialle semifinali di. L 'batte l'2 - 1 ai quarti e ora aspetta la vincente tra Serbia e Gran Bretagna . Sabato ...

Italia in semifinale di Davis - Olanda battuta 2-1

Italia in semifinale di Davis - Olanda battuta 2-1

Coppa Davis : Sinner porta l'Italia in semifinale. Superata l'Olanda

Coppa Davis - Sinner e Sonego vincono il doppio. L' Italia batte l'Olanda ed è in semifinale

Coppa Davis : Italia in semifinale. Sinner e Sonego vincono il doppio ed eliminano l’Olanda (2-1)

Diretta Serbia - Gran Bretagna 0 - 0: Djokovic c'è, quarti di Coppa Davis LIVE

MALAGA (SPAGNA) - Se Jannik Sinner ha spinto l'alla vittoria contro l', Novak Djokovic vuole fare lo stesso con la sua Serbia che nell'ultimo quarto delle Finals di Coppa Davis a Malaga se la vedrà con la Gran Bretagna , orfana degli ...

Tennis Coppa Davis, quarti Italia-Olanda 2-1: Sinner rimonta gli Orange e porta gli Azzurri in semifinale Virgilio Sport

Sinner tiene a galla l'Italia, strapazza Griekspoor e ci porta sull'1-1 con l'Olanda La Gazzetta dello Sport

Coppa Davis, l'Italia è in semifinale grazie al doppio Sinner-Sonego: Olanda battuta 2-1

L'Italia è in semifinale di Coppa Davis dopo aver sconfitto per 2-1 l'Olanda. Dopo il primo singolare perso da Arnaldi contro Botic Van de Zandschulp in 3 set, Jannik Sinner ha pareggiato i conti ...

Coppa Davis, Italia – Olanda 2-1 | Trionfo azzurro, Italia in semifinale

Sinner mostruoso nei colpi a rimbalzo, Sonego solito grande leone nei momenti importanti. Il doppio italiano c'è, battuti i più quotati olandesi ...