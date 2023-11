Italia in semifinale di Davis | Olanda battuta 2-1

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sinner trascina gli azzurri a Malaga vincendo il singolare e il doppio con Sonego MALAGA (SPAGNA) - Per il secondo anno di fila, l'Italtennis del ct Filippo Volandri è indi Coppa. Sul veloce del Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga, dove si stanno svolgendo le Fi

Coppa Davis - Italia-Olanda 2-1 : Sinner/Sonego schiantano Koolhof/Griekspoor e portano gli azzurri in semifinale!

Coppa Davis - Italia in semifinale. Decisivo il doppio Sinner-Sonego

Coppa Davis - Sinner-show : Italia in semifinale

Coppa Davis - Italia - Olanda 2 - 1 : azzurri in semifinale

Sinner, battuta devastante: gesto furioso di Griekspoor con la racchetta

Punti pesantissimi che regalano all'ladi Coppa Davis dopo una vera e porpria battaglia contro l' Olanda.

Coppa Davis: Olanda ko. Sinner e Sonego portano l'Italia in semifinale RaiNews

Italia, la semifinale Davis numero 19 della storia contro Serbia o Gran Bretagna SuperTennis

Coppa Davis, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego perfetti: l'Italia vola in semifinale

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego portano l’Italia in semifinale di Coppa Davis. A decidere la sfida tra Italia e Olanda è stato il doppio vinto dalla coppia Azzurra, impostasi sugli olandesi Tallon ...

Coppa Davis, Italia-Olanda 2-1: azzurri in semifinale

Roma, 23 nov. (askanews) - L'Italia è in semifinale di Coppa Davis. Dopo aver portato nel singollare il punto del pareggio, Jannik Sinner scende di nuovo in campo per il doppio con Lorenzo Sonego e ...