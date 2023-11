Israele | tregua con Hamas rimandata a venerdì | cosa succede ora

Guerra Israele-Hamas - slitta la tregua : gli ostaggi non verranno rilasciati prima di domani | DIRETTA

Lannuncio dellinizio della tregua tra Israele e Hamas potrebbe arrivare nelle prossime ore

Roma, 23 nov. Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majid bin Mohammed Al Ansari, ha affermato che lannuncio dellinizio dellatrae Hamas, parte dellaccordo sul rilascio di ostaggi e prigionieri, potrebbe arrivare nelle prossime ore. Lo scrive Haaretz. Lae il rilascio degli ostaggi dovevano iniziare ...

Netanyahu alla nazione: la guerra va avanti anche con l'intesa sugli ostaggi - Tregua rimandata, Haaretz: "Hamas non ha ratificato" - Tregua rimandata, Haaretz: "Hamas non ha ratificato" RaiNews

Medio Oriente, bimba di 3 anni tra i tre ostaggi Usa che saranno liberati Agenzia ANSA

Guerra Israele-Hamas, ultime news di oggi: slitta l'accordo sugli ostaggi, rilascio non prima di venerdì

Slitta l’accordo sulla tregua per il rilascio degli ostaggi dopo che per una notte intera il gabinetto di guerra di Israele aveva messo a punto il patto con Hamas. Proprio il gruppo, infatti, non ...

Medio Oriente, slitta la tregua a Gaza: oggi nessuno scambio di ostaggi tra Hamas e Israele

MEDIO ORIENTE – Slitta, almeno per il momento, la tregua prevista da oggi a Gaza. Lo scambio dei 50 ostaggi israeliani in mano ad Hamas con 150 palestinesi non avverrà infatti prima di domani. È quant ...