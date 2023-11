Irpinia | La Russa”Ricordiamo con profonda commozione le numerose vittime”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il 23 novembre 1980 una forte scossa di terremoto colpì la Basilicata, parte della Puglia e devastò la terra d'. In pochi secondi, interi paesi vennero rasi al suolo: quasi tremila le persone che morirono sotto le macerie, centinaia i feriti. Negli anni successivi non mancarono dolore ed enormi sacrifici e la ricostruzione non fu facile ma da quell'evento così drammatico, la popolazione seppe reagire con forza, coraggio e determinazione. A quarantatrè anni da una delle più grandi tragedie che hanno colpito la nostra Nazione, rinnoviamo conil ricordo dellee rivolgiamo ai loro familiari la nostra sentita vicinanza”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).