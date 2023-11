Irpinia | 43 anni dal terremoto | il ricordo del Ministro Piantedosi

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 23 novembre 2023) "Il mio commossoè oggi rivolto alla comunità dell', colpita dal devastantedel 23 novembre 1980". Così ildell'Interno, Matteo, in occasione del 43moversario del sisma. "Alle famiglie delle vittime, segnate ancora da una ferita indelebile - prosegue il- esprimo la più sincera vicinanza. Va rinnovata la riconoscenza a tutti gli operatori delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e del mondo del volontariato che, fin dalle prime ore, si prodigarono con straordinario impegno per prestare soccorso alla popolazione. Una testimonianza perenne di solidarietà e abnegazione". "La mia, pur provata dalla sofferenza - sottolinea- non si arrese. Grazie al coraggio ...