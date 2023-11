Irlanda | attacco con coltello a Dublino | ferite 5 persone tra cui 3 bambini

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Cinque, tra cui tre, secondo le ultime notizie di oggi 23 novembre sono state portate in ospedale dopo un sospetto accoltellamento nel centro di. Lo ha riferito l'emittente irlandese Rte, precisando che l'conè successo poco dopo le 13.40 ora locale in Parnell Square East, non lontano da