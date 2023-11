Inter | Inzaghi ha già scelto | ecco la formazione contro la Juventus

Leggi su today

(Di giovedì 23 novembre 2023) La partita con la, per l', non è mai come le altre, a maggior ragione oggi, che in palio c'è la vetta della classifica. I nerazzurri si presenteranno infatti alla sfida dello Stadium, in programma domenica 26 novembre alle 20.45, con due lunghezze di vantaggio sui bianconeri, che...