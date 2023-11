Inter | i debiti preoccupano E Zhang deve restituire circa 300 milioni

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il 2023 sportivo dell’, che in campo ha conquistato Coppa Italia, Supercoppa italiana e che ha perso solo in finale contro il Manchester City in Champions League, potrebbe non bastare a rassicurare il futuro del club. Le finanze dei nerazzurri hanno preso ossigeno in questo ultimo bilancio, grazie soprattutto alla conquista della finale europea e a un San Siro sempre pieno, ma in un futuro più lungimirante il club diappare poco solido. Secondo il The Athletic, la situazione dell’frae perdite non è per nulla da sottovalutare. Il portale statunitense, fa riferimento alla perdita a bilancio di 85di euro, ma non solo. Inoltre da quando è arrivato Suning le perdite del club meneghino si aggirano in oltre 650. Una cifra non banale e per cui ...